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News Wrap: Judge orders Trump's name from Kennedy Center

Season 2026 Episode 121 | 8m 12s

In our news wrap Friday, a federal judge says the Kennedy Center must continue its court-ordered removal of President Trump's name from the institution, a judge extended a block on the Justice Department's proposed $1.8 billion 'anti-weaponization' fund and the DOJ signed off on Paramount's $110 billion bid for Warner Bros.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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