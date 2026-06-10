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News Wrap: Gates says he made 'grave error' meeting Epstein

Season 2026 Episode 119 | 6m 54s

In our news wrap Wednesday, Bill Gates told a congressional panel he made a “grave error in judgment” by meeting with Jeffrey Epstein, Defense Secretary Pete Hegseth warned the government of Cuba not to seek out weapons that could strike the U.S. or its military bases and tensions remain high in Northern Ireland following anti-immigrant violence brought on by a stabbing attack.

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