News Wrap: Senate passes $70 billion immigration bill

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Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Isobel Yeung; Jasmine Garsd; Aaron Reichlin-Melnick; Dr. Mark Goldsmith
Dr. Mark Goldsmith discusses his company's breakthrough development in pancreatic cancer treatment.
Craig Fehrman discusses his new book "This Vast Enterprise."
June 5, 2026 - PBS News Hour full episode
Joseph Aoun; Kristen Holmes; Eddie Glaude Jr.; Craig Fehrman
Full Washington Week with the Atlantic broadcast from June 5, 2026.
Why ‘YOLO’ Republicans are defying Trump in Congress
The state of negotiations to end Trump’s stalled war in Iran
What Putin’s rejection of Ukraine’s call for talks means for efforts to end Russia’s war
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