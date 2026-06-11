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PBS News Hour

Kushner-Trump resort plan sparks protests in Albania

Season 2026 Episode 120 | 7m 25s

Albania's Sazan Island is a jewel in the Adriatic Sea. The former Cold War-era base is now in a luscious nature preserve and an inviting prospect for real estate developers. Chief among them is Ivanka Trump and Jared Kushner. Their plans are running headlong into Albanians who want to keep what's theirs. Special correspondent Simon Ostrovsky and producer Katia Patin report.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
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Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
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