All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

Millions of Americans face dangerous temperatures

Season 2026 Episode 135 | 4m 38s

Dangerously high temperatures are set to scorch much of the country as a brutal heat wave bears down on the East Coast and Midwest. Hundreds of cities could hit record highs by Friday, when more than 175 million Americans will face either major or extreme heat risk, according to the National Weather Service. Geoff Bennett discussed more with Jeff Berardelli, a meteorologist at WFLA in Tampa Bay.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 1:24:42
NOVA
Interview: T. Rex to Birds with Steve Brusatte
Steve Brusatte joins Hakeem to talk T. rex, bird origins, and consulting on Jurassic World.
Special: 1:24:42
Watch 30:04
Nature
The Fluffy Guardians of American Grasslands | Wild Critters USA
Families discover America's largest mammal with Orbit, PBS Nature and the Smithsonian.
Special: 30:04
Watch 7:34
PBS News Hour
America at 250: Poll finds nation divided over its future
America at 250: New poll finds nation divided over its identity and future
Clip: S2026 E135 | 7:34
Watch 5:02
PBS News Hour
Rescue team from U.S. races to find survivors in Venezuela
'We're not stopping': Virginia rescue team searches for quake survivors in Venezuela
Clip: S2026 E135 | 5:02
Watch 5:50
PBS News Hour
News Wrap: Trump takes first trip on new Air Force One
News Wrap: Trump takes first trip on Air Force One gifted by Qatar
Clip: S2026 E135 | 5:50
Watch 6:31
PBS News Hour
Trump's $2B financial disclosure raises new ethics questions
Trump's $2B income in 2025 raises fresh questions about profiting off presidency
Clip: S2026 E135 | 6:31
Watch 8:41
PBS News Hour
Private equity ownership of vet clinics draws scrutiny
As veterinary costs climb, private equity ownership of clinics draws scrutiny
Clip: S2026 E135 | 8:41
Watch 7:41
PBS News Hour
Former USAID head says 'people are dying' after dismantling
Former USAID head says 'people are dying' a year after agency's dismantling
Clip: S2026 E135 | 7:41
Watch 6:42
PBS News Hour
Progressive victories potential bellwether for midterms
Progressives notch more primary victories in potential bellwether for midterms
Clip: S2026 E135 | 6:42
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E126 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
June 18, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E125 | 56:46