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PBS News Hour

The debate over how to protect children as AI use grows

Season 2026 Episode 146 | 8m 39s

One of the biggest concerns of artificial intelligence is how children and teens use it daily. Critics say the tech companies are not doing enough to protect children, can't be trusted and argue more regulation is needed. The Omidyar Network, a tech philanthropic firm, is out with a new approach of its own. Geoff Bennett discussed more with CEO Michele Jawando.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 1:44
Once Upon a Time in Space
The Cupola
Terry Virts helps build the cupola, a window that forever transformed how we see the Earth.
Clip: S2026 E4 | 1:44
Watch 1:28
Once Upon a Time in Space
“Vodka did not go down well in space.”
Sergei Zalyotin offers invaluable advice about what alcohol to drink in space.
Clip: S2026 E3 | 1:28
Watch 1:26
Once Upon a Time in Space
The Collision That Sent the Soviet Space Station Tumbling
Sasha Lazutkin and Michael Foale recall an out-of-control vessel hitting Mir.
Clip: S2026 E2 | 1:26
Watch 1:34
Once Upon a Time in Space
Jerry’s Letter to His Son From Space
Jerry Linenger shares a letter he wrote to his young son while aboard space station Mir.
Clip: S2026 E2 | 1:34
Watch 1:36
Once Upon a Time in Space
Culture Clash
Sasha Lazutkin and his wife Lyudmila talk about the arrival of American astronauts at Star City.
Clip: S2026 E2 | 1:36
Watch 1:15:20
NOVA
Interview: Good Anxiety, Exercise, and Connection on the Brain with Wendy Suzuki
Wendy Suzuki joins Hakeem to explore anxiety, exercise, and connection as tools for a better brain.
Special: 1:15:20
Watch 57:46
PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
Watch 6:35
PBS News Hour
Suzanne Jackson celebrates decades of art in new exhibition
Experimental artist Suzanne Jackson celebrates decades of work in new exhibition
Clip: S2026 E146 | 6:35
Watch 4:50
PBS News Hour
Iran war putting seafarers at risk, UN maritime chief warns
Iran war driving up costs and putting seafarers at risk, UN maritime chief warns
Clip: S2026 E146 | 4:50
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PBS News Hour
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
July 16, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E146 | 57:46
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PBS News Hour
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
July 15, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E145 | 57:46
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PBS News Hour
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
July 14, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E144 | 57:46
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PBS News Hour
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
July 13, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E143 | 57:46
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PBS News Hour
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
July 10, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E142 | 57:46
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PBS News Hour
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
July 9, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E141 | 57:46
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PBS News Hour
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
July 8, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E140 | 56:45
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PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E139 | 57:46
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PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
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July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46