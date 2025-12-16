All rights reserved. © 2025
Amanpour and Company

December 29, 2025

Episode 8064 | 55m 28s

Author David Wallace-Wells discusses the state of global climate change. Actress Kristin Scott Thomas shares her new adventure -- directing "My Mother's Wedding," a deeply personal story based on her own life. Author Beth Macy introduces her new memoir "Paper Girl."

Aired: 12/16/25
Extras
Watch 0:30
Nature
Preview of Tusker: Brotherhood of Elephants
Follow the complex lives of giant elephant bulls in Amboseli and Mount Kilimanjaro.
Preview: S44 E5 | 0:30
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 2:59
All Creatures Great and Small
Season 5 Recap
Check out a recap of Season 5 before Season 6 airs on Sunday, January 11, 2026 at 9/8c.
Clip: S6 | 2:59
Watch 2:00
All Creatures Great and Small
Where We Left Off and What's Ahead in Season 6
The cast share what's ahead in Season 6.
Clip: S6 | 2:00
Watch 55:49
Amanpour and Company
December 22, 2025
Halla Tomasdottir; Pamela Hogan; Gayle Young; Cory Doctorow
Episode: E8059 | 55:49
Watch 57:46
PBS News Hour
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
December 17, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E351 | 57:46
Watch 5:42
PBS News Hour
Jobs report reveals 'uneven economy,' analyst says
Jobs report reveals cooling labor market and 'uneven economy,' analyst says
Clip: E350 | 5:42
Watch 6:26
PBS News Hour
News Wrap: Nick Reiner facing first-degree murder charges
News Wrap: Nick Reiner facing first-degree murder charges in killing of his parents
Clip: E350 | 6:26
Watch 6:48
PBS News Hour
Why investigators are struggling to find Brown Univ. gunman
Why investigators are struggling to find the Brown University gunman
Clip: E350 | 6:48
Watch 8:32
PBS News Hour
Sen. Cassidy on health care costs and expiring subsidies
GOP Sen. Cassidy on addressing rising health care costs and expiring subsidies
Clip: E350 | 8:32
