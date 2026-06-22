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PBS News Hour

Tamara Keith and Amy Walter on GOP’s new rifts over Iran

Season 2026 Episode 128 | 8m 07s

NPR’s Tamara Keith and Amy Walter of the Cook Political Report with Amy Walter join Nick Schifrin to discuss the latest political news, including new cracks in Trump’s relationship with GOP leaders on Capitol Hill opened by the Iran war, and Democrats facing their own family feud as New York’s primaries pit progressives against moderates.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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