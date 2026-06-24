News Wrap: Rubio meeting leaders across three Gulf nations

Extras
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Explore amazing American wildlife and outdoors in this family podcast series! For kids ages 3-11.
Discover the incredible Mojave desert tortoise on this family episode of Wild Critters.
What's in the housing affordability bill that Trump refused to sign
Trump scraps housing bill signing to pressure Senate GOP on SAVE Act
Anti-ICE protesters sentenced to decades in prison in latest crackdown on dissent
How the Trump administration is trying to reshape how elections are run
Millions in Europe face extreme temperatures from record-breaking heatwave
Another top military commander resigns following clash with Hegseth
Progressive victories signal mood of some Democratic voters ahead of midterms
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