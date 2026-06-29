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PBS News Hour

How the birthright citizenship ruling impacts Trump's agenda

Season 2026 Episode 134 | 4m 43s

To discuss the Supreme Court's birthright citizenship ruling, Amna Nawaz spoke with Amanda Frost. She is a professor at the University of Virginia School of Law, and the author of “You Are Not American: Citizenship Stripping from Dred Scott to the Dreamers."

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
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