¿Están empeorando las granizadas en Texas?

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Las tormentas primaverales en Texas pueden traer fuertes lluvias, inundaciones repentinas, tornados y granizo. A veces, el granizo es del tamaño de un chícharo e inofensivo. Otras veces, es lo suficientemente grande como para romper parabrisas, destrozar techos y ocasionar a los propietarios miles de dólares en reparaciones.

Un granizo récord hallado en la región de Texas Panhandle está generando nuevas preguntas sobre el tamaño máximo que puede alcanzar el granizo.

El 2 de junio de 2024, Val Castor, una reportera de tormentas del Canal 9 en Oklahoma City, conducía cerca de Vigo Park, al sureste de Amarillo, mientras perseguía una tormenta de gran magnitud.

"Ya había visto uno o dos tornados con esta tormenta", dijo Castor. "En ese momento, estaba intentando alcanzarlos, un poco detrás de la nube de pared, y me encontraba en medio del granizo".

El granizo a su alrededor ya tenía el tamaño de pelotas de sóftbol. Entonces Castor divisó algo inusual en una cuneta al borde de la carretera.

"Vi lo que parecía una gran jarra de leche blanca de un galón en la cuneta", explicó. "Y pensé: ¿es granizo? Pensé: no, seguro que no. Es demasiado grande para ser un granizo".

Pero era granizo. Castor narró que la piedra estaba parcialmente enterrada en el barro y que tuvo que sacarla de la zanja. Sin una cinta métrica, la comparó con una lata de Monster Energy.

"Ese objeto tenía el tamaño y la forma de una piña de tamaño medio", describió. "Era así de grande".

El Comité Estatal de Extremos Climáticos de la NOAA confirmó recientemente que el granizo de Vigo Park medía 7.1 pulgadas de diámetro, convirtiéndose en el granizo más grande jamás registrado en Texas. Superó el récord anterior de Texas, establecido por un granizo de aproximadamente 6.5 pulgadas encontrado en Hondo en 2021.

El nuevo récord subraya un importante riesgo meteorológico en Texas: los daños materiales. Según el Instituto de Información de Seguros, Texas lideró el país en 2025 con 902 eventos de granizo importantes, definidos como granizos de una pulgada de diámetro o más. En los Estados Unidos se registraron 5,432 eventos de este tipo ese año.

El costo económico también va en aumento. State Farm informó que pagó más de 5,600 millones de dólares en reclamaciones relacionadas con el granizo en todo el país en 2025, con Texas a la cabeza de todos los estados con 1,400 millones de dólares.

"El granizo es un problema grave, y no sólo afecta a Texas", afirmó Keiana Holleman, representante de State Farm. "Es una preocupación nacional. Las tormentas de granizo son frecuentes y causan daños".

El granizo es especialmente difícil de predecir y estudiar porque puede ser un fenómeno extremadamente localizado. Un barrio puede verse azotado por una fuerte granizada, mientras que otro, a pocos kilómetros de distancia, nada más experimenta lluvia.

Cameron Nixon, científico investigador de la Universidad de Oklahoma y del Centro de Predicción de Tormentas, aseguró que el granizo sigue siendo menos comprendido que otras amenazas meteorológicas severas.

"El granizo, en comparación con los tornados, ha sido muy poco estudiado", advirtió Nixon.

Los científicos conocen la receta básica. El granizo se forma cuando las potentes corrientes ascendentes de una tormenta elevan las gotas de agua hacia las capas heladas de la atmósfera. El hielo crece al permanecer suspendido y reciclarse dentro de la tormenta. Finalmente, el granizo se vuelve demasiado pesado para que la corriente ascendente lo sostenga y, por ende, cae.

"Es un proceso que ocurre independientemente de la temperatura", dijo Nixon. "Mucha gente se sorprende cuando, en un día de 32 grados Celsius, empieza a caer hielo del cielo".

Un estudio de 2024 publicado en NPJ Climate and Atmospheric Science reveló que las pérdidas causadas por el granizo y otras tormentas severas subsecuentes en los Estados Unidos se han quintuplicado desde 2008.

El estudio proyectó que el granizo pequeño cerca de la superficie podría volverse menos frecuente en un clima más cálido, mientras que el granizo más grande podría volverse más común debido a que las corrientes ascendentes más fuertes pueden sostener las piezas más grandes antes de que caigan.

Aun así, Nixon afirmó que los científicos no tienen una respuesta definitiva sobre el tamaño máximo que puede alcanzar el granizo.

El récord estadounidense lo ostenta el granizo de Vivian, Dakota del Sur, que cayó el 23 de julio de 2010. El Servicio Meteorológico Nacional informó que medía 8 pulgadas de diámetro, 18.625 pulgadas de circunferencia y pesaba casi dos libras.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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