Hallan en el condado de Bexar un cadáver relacionado con el caso de seis personas encontradas muertas dentro de un vagón de tren en Laredo

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Se cree que la persona hallada muerta el lunes cerca de las vías del tren en el suroeste de San Antonio está relacionada con el caso de las seis personas encontradas muertas dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo el domingo.

En una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo que la persona es un hombre que portaba algún tipo de identificación de México, pero que desconoce la identidad del hombre.

Salazar declaró que la policía de la Union Pacific Railroad y agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE descubrieron el cuerpo en la cuadra 9600 de Wolf Road.

Comentó que los vagones de los trenes de Union Pacific cuentan con sensores. Se recibió una alerta en algún momento del fin de semana, que indicaba que se había abierto la puerta de un vagón.Dijo que un cuerpo podría haber caído o haber sido arrojado por la puerta abierta del coche.

Cuando se recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos en Laredo, las autoridades comenzaron a patrullar zonas de San Antonio y descubrieron el cuerpo del hombre.

"Creo que alguien de otro estado llamó por teléfono al Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) ... un familiar que se creía que estaba en la carga (en el vagón de carga en Laredo), y que hacía mucho, mucho calor... y que estaban teniendo problemas físicos", dijo Salazar.

Añadió que "ahora se cree ... que la persona que envió ese mensaje fuera de la ciudad se encontraba entre los seis fallecidos" en Laredo.

El domingo, el Departamento de Policía de Laredo informó que los cuerpos fueron descubiertos alrededor de las 3 de la tarde durante una inspección rutinaria de un vagón de tren realizada por empleados ferroviarios.

La policía y los bomberos de Laredo acudieron al lugar. El agente de policía de Laredo, Joe Baeza, informó que las seis personas fueron halladas sin vida en la estación de trenes de Union Pacific.

"Ninguno de ellos fue trasladado", dijo. "No se encontró a ninguna persona con vida en ese mismo coche".

Un comunicado de prensa del condado de Webb indicó que la médica forense, la Dra. Corinne Stern, había proporcionado información actualizada sobre las víctimas, entre las que se incluyen cinco hombres y una mujer.

Según el comunicado, "a las 10:00 de la mañana de hoy, la víctima femenina ha sido identificada como una ciudadana mexicana de 29 años y una de las víctimas masculinas como un hondureño de 24 años". El médico forense informó que la causa de muerte de la mujer fue hipertermia y cree que los cinco hombres también fallecieron por hipertermia, a la espera de las investigaciones formales.

La hipertermia está relacionada con muchas enfermedades causadas por el calor. Ocurre cuando el cuerpo absorbe o produce más calor del que puede mantener de forma segura.

El alcalde de la ciudad de Laredo, Dr. Victor D. Treviño, emitió un comunicado el lunes sobre el incidente y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Hasta el momento no se ha divulgado información sobre la identidad de las víctimas, pero la oficina del médico forense de Laredo proporcionará más información.

Las temperaturas en Laredo alcanzaron los 35 grados centígrados el domingo. La ciudad alberga uno de los principales puertos comerciales del país.

Esta noticia está en desarrollo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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