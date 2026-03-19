Juez concede la moción de indigencia a Arredondo en el caso de Uvalde

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Un juez ha concedido la solicitud de indigencia al ex jefe de policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, en su caso penal relacionado con el tiroteo en la escuela primaria Robb.

La orden judicial permite a Arredondo utilizar fondos públicos para cubrir su defensa legal. Los registros judiciales muestran que sus ingresos mensuales superan sus gastos en unos cientos de dólares, cumpliendo así con los requisitos locales de indigencia.

Arredondo enfrenta 10 cargos por abandono o puesta en peligro de un menor en relación con el tiroteo de mayo de 2022 que dejó sin vida 19 menores y dos maestras. Él ha negado haber cometido delito alguno.

Más de 300 agentes de diversas corporaciones acudieron al lugar, pero esperaron más de una hora antes de enfrentarse al pistolero. La respuesta ha sido objeto de un amplio escrutinio en investigaciones e informes públicos.

Arredondo es ahora el único oficial que aún enfrenta cargos penales relacionados con la respuesta policial. El ex oficial de policía de Uvalde, Adrian Gonzales, quien también fue acusado, y absuelto por un jurado del Condado de Nueces en enero.

La orden de indigencia fue emitida por el juez Sid Harle. En una orden por separado, Harle suspendió el caso de Arredondo mientras se resuelve una disputa legal federal sobre si se puede exigir que testifiquen a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. que respondieron al tiroteo.

Esa disputa gira en torno a cuestiones de autoridad federal y a si se puede obligar a esos agentes a comparecer en un caso penal estatal.

Aún no se ha fijado fecha para el juicio.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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