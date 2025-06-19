All rights reserved. © 2026
Leadership is a balancing act. Leaders must decide when to act and react to constantly changing conditions. So what are the experiences that form a person who takes on a leadership position? Host Libby Averyt, President and CEO of the United Way of the Coastal Bend sits down with different South Texas leaders, each of them has a unique personal story with something all of us can learn from.

Watch 30:18
South Texas Leaders
Conrado Garcia
Host Libby Averyt interviews local leader, Conrado Garcia.
Episode: S7 E12 | 30:18
Watch 29:51
South Texas Leaders
Rosaura De Los Santos Bailey
Host Libby Averyt interviews local leader, Rosaura De Los Santos Bailey.
Episode: S7 E11 | 29:51
Watch 30:00
South Texas Leaders
Jay Wise
Host Libby Averyt interviews local leader, Jay Wise.
Episode: S7 E10 | 30:00
Watch 28:51
South Texas Leaders
Mary Jane Hamilton
Host Libby Averyt interviews local leader, Mary Jane Hamilton.
Episode: S7 E9 | 28:51
Watch 28:31
South Texas Leaders
Gustavo Barrera
Host Libby Averyt interviews local leader, Gustavo Barrera.
Episode: S7 E8 | 28:31
Watch 29:49
South Texas Leaders
Melody Nixon-Bice
Host Libby Averyt interviews local leader, Melody Nixon-Bice.
Episode: S7 E7 | 29:49
Watch 27:39
South Texas Leaders
John Jackson
Host Libby Averyt interviews local leader, John Jackson.
Episode: S7 E6 | 27:39
Watch 30:19
South Texas Leaders
Stephanie Jordan
Host Libby Averyt interviews local leader, Stephanie Jordan.
Episode: S7 E5 | 30:19
Watch 30:11
South Texas Leaders
Justen Evans
Host Libby Averyt interviews local leader, Justen Evans.
Episode: S7 E4 | 30:11
Watch 28:54
South Texas Leaders
Sandra Alvarez
Host Libby Averyt interviews local leader, Sandra Alvarez.
Episode: S7 E3 | 28:54
Watch 29:27
South Texas Leaders
Al Jones
Host Libby Averyt interviews local leader, Al Jones.
Episode: S7 E2 | 29:27
Watch 29:57
South Texas Leaders
Sandra L. Watts
Host Libby Averyt interviews local leader, Sandra L. Watts.
Episode: S7 E1 | 29:57
Watch 27:55
South Texas Leaders
Cheryl Votzmeyer Rios
Host Libby Averyt interviews local leader, Cheryl Votzmeyer Rios.
Episode: S6 E12 | 27:55
Watch 30:10
South Texas Leaders
Teri Cardenas
Host Libby Averyt interviews local leader, Teri Cardenas.
Episode: S6 E11 | 30:10
Watch 29:47
South Texas Leaders
Dr. Ahmed Mahdy
Host Libby Averyt interviews local leader, Dr. Ahmed Mahdy.
Episode: S6 E10 | 29:47
Watch 30:14
South Texas Leaders
Patty Clark
Host Libby Averyt interviews local leader, Patty Clark.
Episode: S6 E9 | 30:14
Watch 29:54
South Texas Leaders
Dr. Nelly Garcia Blow
Host Libby Averyt interviews local leader, Dr. Nelly Garcia Blow.
Episode: S6 E8 | 29:54
Watch 30:25
South Texas Leaders
Steve Banta
Host Libby Averyt interviews local leader, Steve Banta.
Episode: S6 E7 | 30:25
Watch 29:57
South Texas Leaders
Lenora Keas
Host Libby Averyt interviews local leader, Lenora Keas.
Episode: S6 E6 | 29:57
Watch 30:08
South Texas Leaders
Al Arreola Jr.
Host Libby Averyt interviews local leader, Al Arreola Jr.
Episode: S6 E5 | 30:08