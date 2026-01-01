All rights reserved. © 2026
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

What to know as ticks spread and bring new threats

Season 2026 Episode 138 | 6m 47s

It’s summertime, and ticks are out in full force. While in certain parts of the country, ticks have long been an issue, they’re now spreading to new regions and bringing new threats. William Brangham discussed the blood-sucking terrors with Holly Gaff, a mathematical ecologist who studies ticks at Old Dominion University.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 9, 2026
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Episode: S2026 E8202 | 55:29
Watch 57:46
PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
Watch 8:43
PBS News Hour
Who could benefit the most from Trump Accounts
Who could benefit the most from Trump's investment accounts for children
Clip: S2026 E138 | 8:43
Watch 6:46
PBS News Hour
U.S. star's suspension lifted after Trump calls FIFA head
U.S. World Cup star's suspension lifted after Trump's call to FIFA president
Clip: S2026 E138 | 6:46
Watch 5:58
PBS News Hour
Can NATO allies deliver on promises to increase spending?
Can NATO allies deliver on promises to increase military spending?
Clip: S2026 E138 | 5:58
Watch 8:24
PBS News Hour
Tamara Keith and Carrie Dann on calls for Platner to exit
Tamara Keith and Carrie Dann on Platner facing calls to drop out of Maine Senate race
Clip: S2026 E138 | 8:24
Watch 6:14
PBS News Hour
Trump administration takes steps to roll back gun rules
Trump administration takes major steps to roll back gun regulations
Clip: S2026 E138 | 6:14
Watch 3:22
PBS News Hour
A Brief But Spectacular take on building fan-based movements
Adam Met's Brief But Spectacular take on building fan-based movements
Clip: S2026 E138 | 3:22
Watch 6:37
PBS News Hour
News Wrap: Funeral held for Iran's late Supreme Leader
News Wrap: Funeral held for Iran's late Supreme Leader
Clip: S2026 E138 | 6:37
Latest Episodes
All
  • All
  • PBS News Hour Season 2026
  • 2025
  • PBS News Hour Season 2024
  • PBS News Hour Season 2023
  • PBS News Hour Season 2022
  • PBS News Hour Season 2021
  • PBS News Hour Season 2020
  • PBS News Hour Season 2019
  • PBS News Hour Season 2018
  • PBS News Hour Season 2017
  • PBS News Hour Season 2016
  • PBS News Hour Season 2015
  • PBS News Hour Season 2014
  • PBS News Hour Season 2013
  • PBS News Hour Season 2012
  • PBS News Hour Season 2011
  • PBS News Hour Season 2010
  • PBS News Hour Season 2009
  • PBS News Hour Season 2008
  • PBS News Hour Season 2007
  • PBS News Hour Season 2006
  • PBS News Hour Season 2005
  • PBS News Hour Season 2004
  • PBS News Hour Season 2003
  • PBS News Hour Season 2001
  • PBS News Hour Season 1999
  • PBS News Hour Season 1997
  • PBS News Hour Season 1991
  • PBS News Hour Season 1987
  • PBS News Hour Season 1985
Watch 57:46
PBS News Hour
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
July 6, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E138 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
Watch 56:46
PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46