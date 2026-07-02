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PBS News Hour

Russia pounds Kyiv with missile and drone strikes

Season 2026 Episode 136 | 5m 12s

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy promised heavy retaliation after an all-night barrage of Russian missiles and drones killed at least 25 in Kyiv. Ukraine has been launching mass drone attacks deep into Russia, targeting military installations and refineries. Russia has suffered as a result, with fuel shortages reported throughout the sprawling nation. Stephanie Sy reports.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
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NOVA
Interview: T. Rex to Birds with Steve Brusatte
Steve Brusatte joins Hakeem to talk T. rex, bird origins, and consulting on Jurassic World.
Special: 1:24:42
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Amanpour and Company
Jason Stanley: Ethnic Cleansing Is Coming to America
Jason Stanley reacts to the Trump administration's immigration agenda and recent SCOTUS rulings.
Clip: S2026 E8197 | 17:46
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Amanpour and Company
July 2, 2026
Rose Gottemoeller; Ami Ayalon; Dahlia Scheindlin; Jason Stanley
Episode: S2026 E8197 | 55:28
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 9, 2026
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Episode: S2026 E8202 | 55:29
Watch 57:46
PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
Watch 5:49
PBS News Hour
Chef José Andrés feeds Venezuelan survivors and search teams
As Venezuela crisis deepens, Chef José Andrés feeds earthquake survivors and search teams
Clip: S2026 E136 | 5:49
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PBS News Hour
Legal battles across country could complicate midterms
How legal battles across the country could complicate the midterms
Clip: S2026 E136 | 6:38
Watch 9:34
PBS News Hour
Haberman and Swan on Trump's unconstrained 2nd term
Haberman and Swan on 'Regime Change,' their book on Trump's unconstrained 2nd term
Clip: S2026 E136 | 9:34
Watch 5:31
PBS News Hour
Hard-fought win raises hopes for U.S. in World Cup
Hard-fought win raises hopes for U.S. in World Cup
Clip: S2026 E136 | 5:31
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PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
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July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
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Episode: S2026 E134 | 57:46
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June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
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June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
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June 19, 2026 - PBS News Hour full episode
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Episode: S2026 E126 | 57:46