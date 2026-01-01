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PBS News Hour

More Democrats call for Platner to drop Maine Senate bid

Season 2026 Episode 139 | 5m 52s

The list of Democrats calling for Maine Senate candidate Graham Platner to withdraw continues to grow a day after a woman he once dated accused him of sexual assault. Platner denies the allegation and said he was reflecting on his path forward. Amna Nawaz discussed the future of the race with Steve Mistler of Maine Public Radio.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
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NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
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Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
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The Toughest Moms of the Florida Everglades | Wild Critters USA
Discover the amazing American alligator and the wetlands of the Florida Everglades.
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In Iran, mourners honor Khamenei while critics remain quiet
Inside Iran as mourners honor Khamenei while critics remain quiet
Clip: S2026 E139 | 8:24
Watch 7:27
PBS News Hour
Trump pressures NATO on defense spending, loyalty, Greenland
At NATO summit, Trump pressures allies on loyalty, defense spending and Greenland
Clip: S2026 E139 | 7:27
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EEOC abandons tool for combating workplace discrimination
Trump's EEOC abandons key tool for combating workplace discrimination
Clip: S2026 E139 | 7:15
Watch 6:24
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New student loan rules reshape funding for graduate programs
New student loan rules could limit funding for some graduate programs
Clip: S2026 E139 | 6:24
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Who could benefit the most from Trump Accounts
Who could benefit the most from Trump's investment accounts for children
Clip: S2026 E138 | 8:43
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PBS News Hour
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
July 7, 2026 - PBS News Hour full episode
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