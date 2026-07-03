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PBS News Hour

Brooks and Capehart on Supreme Court standing up to Trump

Season 2026 Episode 137 | 10m 56s

David Brooks of The Atlantic and Jonathan Capehart of MS NOW join Amna Nawaz to discuss the week in politics, including major Supreme Court decisions and more primary upsets in a busy lead-up to the nation’s 250th anniversary.

Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 8:32
Nature
NATURE - Season 45
Get a sneak peek at a brand new season of NATURE on PBS.
Preview: S45 | 8:32
Watch 5:34
PBS News Hour
News Wrap: Iran begins funeral ceremonies for Khamenei
News Wrap: Iran begins funeral ceremonies for late Supreme Leader Khamenei
Clip: S2026 E137 | 5:34
Watch 57:46
PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
Watch 5:38
PBS News Hour
Record heat engulfs parts of the U.S. ahead of July 4th
The growing dangers of record heat waves like the one engulfing July 4th celebrations
Clip: S2026 E137 | 5:38
Watch 11:40
PBS News Hour
Parents push for safety a year after fatal Camp Mystic flood
One year since deadly flood at Camp Mystic, parents push for better safety standards
Clip: S2026 E137 | 11:40
Watch 8:21
PBS News Hour
Russia lures African soldiers to deadly front in Ukraine
Lured by Russia, African soldiers end up on deadly front lines of Ukraine war
Clip: S2026 E137 | 8:21
Watch 5:49
PBS News Hour
How climate change endangers historic sites like Jamestown
How climate change and rising seas endanger historic sites like Jamestown, Virginia
Clip: S2026 E137 | 5:49
Watch 3:51
PBS News Hour
George Washington’s belief in the power of differing views
Why George Washington believed in the strength of differing viewpoints
Clip: S2026 E137 | 3:51
Watch 1:24:42
NOVA
Interview: T. Rex to Birds with Steve Brusatte
Steve Brusatte joins Hakeem to talk T. rex, bird origins, and consulting on Jurassic World.
Special: 1:24:42
Watch 55:29
Amanpour and Company
July 9, 2026
Colette Avital; Bill Weir; Rebecca Solnit; Anna Paulina Luna; Rep. Teresa Leger Fernández
Episode: S2026 E8202 | 55:29
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PBS News Hour
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
July 3, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E137 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
July 2, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E136 | 57:46
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PBS News Hour
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
July 1, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E135 | 57:46
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PBS News Hour
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
June 30, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E134 | 57:46
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PBS News Hour
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
June 29, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E133 | 57:46
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PBS News Hour
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
June 26, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E132 | 56:46
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June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
June 25, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E131 | 57:46
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June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
June 24, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E130 | 57:46
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June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
June 23, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E129 | 57:46
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June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
June 22, 2026 - PBS News Hour full episode
Episode: S2026 E128 | 57:46