Victoria County Election

Victoria County - Texas Candidates

DEMOCRATIC

U. S. SENATOR
AHMAD R. HASSAN
Candidate Statement Story
JAMES TALARICO
Candidate Statement Story
JASMINE CROCKETT
Candidate Statement Story
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
"STOCK" CASTRO-MENDOZA
Candidate Statement Story
TANYA LLOYD
Candidate Statement Story
WAYNE RAASCH
Candidate Statement Story
GOVERNOR
ANDREW WHITE
Candidate Statement Story
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
Candidate Statement Story
BOBBY COLE
Candidate Statement Story
CARLTON W. HART
Candidate Statement Story
CHRIS BELL
Candidate Statement Story
GINA HINOJOSA
Candidate Statement Story
JOSE NAVARRO BALBUENA
Candidate Statement Story
PATRICIA ABREGO
Candidate Statement Story
ZACH VANCE
Candidate Statement Story
LIEUTENANT GOVERNOR
COURTNEY HEAD
Candidate Statement Story
MARCOS ISAIAS VELEZ
Candidate Statement Story
VIKKI GOODWIN
Candidate Statement Story
ATTORNEY GENERAL
ANTHONY "TONY" BOX
Candidate Statement Story
JOE JAWORSKI
Candidate Statement Story
NATHAN JOHNSON
Candidate Statement Story
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
MICHAEL LANGE
Candidate Statement Story
SARAH ECKHARDT
Candidate Statement Story
SAVANT MOORE
Candidate Statement Story
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BENJAMIN FLORES
Candidate Statement Story
JOSE LOYA
Candidate Statement Story
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
CLAYTON TUCKER
Candidate Statement Story
RAILROAD COMMISSIONER
JON ROSENTHAL
Candidate Statement Story
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
CORY L. CARLYLE
Candidate Statement Story
MAGGIE ELLIS
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
CHARI KELLY
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
GORDON GOODMAN
Candidate Statement Story
KRISTEN HAWKINS
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
GISELA D. TRIANA
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
OKEY ANYIAM
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
AUDRA RILEY
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
HOLLY TAYLOR
Candidate Statement Story
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
THOMAS RAY GARCIA
Candidate Statement Story
STATE SENATOR, DISTRICT 18
ERICA GILLUM
Candidate Statement Story
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 30
CRYSTAL SEDILLO
Candidate Statement Story
DAVID STEVES
Candidate Statement Story
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
JERRY ZIMMERER
Candidate Statement Story
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
TOM BAKER
Candidate Statement Story
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
MARC M. MEYER
Candidate Statement Story
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
JOHN BALL
Candidate Statement Story
COUNTY TREASURER
PATRICIA YOUNGBLOOD
Candidate Statement Story
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
KEVIN MCNARY
Candidate Statement Story
MARY ANN ESTRADA RIVERA
Candidate Statement Story
COUNTY CHAIR
JEWEL BUCHANAN
Candidate Statement Story

REPUBLICAN

U. S. SENATOR
ANNA BENDER
Candidate Statement Story
GULREZ "GUS" KHAN
Candidate Statement Story
JOHN CORNYN
Candidate Statement Story
JOHN O. ADEFOPE
Candidate Statement Story
KEN PAXTON
Candidate Statement Story
SARA CANADY
Candidate Statement Story
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
Candidate Statement Story
WESLEY HUNT
Candidate Statement Story
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
CHRIS HATLEY
Candidate Statement Story
MICHAEL CLOUD
Candidate Statement Story
GOVERNOR
ARTURO ESPINOSA
Candidate Statement Story
CHARLES ANDREW CROUCH
Candidate Statement Story
EVELYN BROOKS
Candidate Statement Story
GREG ABBOTT
Candidate Statement Story
KENNETH HYDE
Candidate Statement Story
MARK V. GOLOBY
Candidate Statement Story
NATHANIEL WELCH
Candidate Statement Story
PETE "DOC" CHAMBERS
Candidate Statement Story
R.F. "BOB" ACHGILL
Candidate Statement Story
RONNIE TULLOS
Candidate Statement Story
STEPHEN SAMUELSON
Candidate Statement Story
LIEUTENANT GOVERNOR
DAN PATRICK
Candidate Statement Story
ESALA WUESCHNER
Candidate Statement Story
PERLA MUÑOZ HOPKINS
Candidate Statement Story
TIMOTHY MABRY
Candidate Statement Story
ATTORNEY GENERAL
AARON REITZ
Candidate Statement Story
CHIP ROY
Candidate Statement Story
JOAN HUFFMAN
Candidate Statement Story
MAYES MIDDLETON
Candidate Statement Story
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
CHRISTI CRADDICK
Candidate Statement Story
DON HUFFINES
Candidate Statement Story
KELLY HANCOCK
Candidate Statement Story
MICHAEL BERLANGA
Candidate Statement Story
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
DAWN BUCKINGHAM
Candidate Statement Story
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
NATE SHEETS
Candidate Statement Story
SID MILLER
Candidate Statement Story
RAILROAD COMMISSIONER
BO FRENCH
Candidate Statement Story
HAWK DUNLAP
Candidate Statement Story
JAMES (JIM) MATLOCK
Candidate Statement Story
JIM WRIGHT
Candidate Statement Story
KATHERINE CULBERT
Candidate Statement Story
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
JIMMY BLACKLOCK
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
JAMES P. SULLIVAN
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
KYLE HAWKINS
Candidate Statement Story
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
BRETT BUSBY
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
ALISON FOX
Candidate Statement Story
BRENT COFFEE
Candidate Statement Story
LESLI FITZPATRICK
Candidate Statement Story
THOMAS SMITH
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
KEVIN PATRICK YEARY
Candidate Statement Story
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
JENNIFER BALIDO
Candidate Statement Story
JOHN MESSINGER
Candidate Statement Story
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
CARRIE MOORE
Candidate Statement Story
LJ FRANCIS
Candidate Statement Story
VICTORIA HINOJOSA
Candidate Statement Story
STATE SENATOR, DISTRICT 18
LOIS W. KOLKHORST
Candidate Statement Story
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 30
AJ LOUDERBACK
Candidate Statement Story
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
SCOTT BRISTER
Candidate Statement Story
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
SCOTT K. FIELD
Candidate Statement Story
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
APRIL FARRIS
Candidate Statement Story
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
CLARISSA SILVA
Candidate Statement Story
DISTRICT JUDGE, 267TH JUDICIAL DISTRICT
JULIE C BAUKNIGHT
Candidate Statement Story
DISTRICT JUDGE, 377TH JUDICIAL DISTRICT
ELI GARZA
Candidate Statement Story
CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY VICTORIA COUNTY
CONSTANCE FILLEY JOHNSON
Candidate Statement Story
COUNTY JUDGE
BEN ZELLER
Candidate Statement Story
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 1
TRAVIS H. ERNST
Candidate Statement Story
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 2
DANIEL GILLIAM
Candidate Statement Story
DISTRICT CLERK
KIM PLUMMER
Candidate Statement Story
COUNTY CLERK
HEIDI EASLEY
Candidate Statement Story
COUNTY TREASURER
PAIGE FOSTER
Candidate Statement Story
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
JASON D. OHRT
Candidate Statement Story
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
KENNETH MEYER SEXTON
Candidate Statement Story
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
RODNEY FAIN DURHAM
Candidate Statement Story
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
ROBERT B. BOB WHITAKER
Candidate Statement Story
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
CLINT C. IVES
Candidate Statement Story
VANCE L. RILEY
Candidate Statement Story
COUNTY CHAIR
BILL POZZI
Candidate Statement Story
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 25
GAY PATEK
Candidate Statement Story
JACKIE GLOOR
Candidate Statement Story