Victoria County Election
DEMOCRATIC
U. S. SENATOR
AHMAD R. HASSAN
JAMES TALARICO
JASMINE CROCKETT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
"STOCK" CASTRO-MENDOZA
TANYA LLOYD
WAYNE RAASCH
GOVERNOR
ANDREW WHITE
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
BOBBY COLE
CARLTON W. HART
CHRIS BELL
GINA HINOJOSA
JOSE NAVARRO BALBUENA
PATRICIA ABREGO
ZACH VANCE
LIEUTENANT GOVERNOR
COURTNEY HEAD
MARCOS ISAIAS VELEZ
VIKKI GOODWIN
ATTORNEY GENERAL
ANTHONY "TONY" BOX
JOE JAWORSKI
NATHAN JOHNSON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
MICHAEL LANGE
SARAH ECKHARDT
SAVANT MOORE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BENJAMIN FLORES
JOSE LOYA
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
CLAYTON TUCKER
RAILROAD COMMISSIONER
JON ROSENTHAL
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
CORY L. CARLYLE
MAGGIE ELLIS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
CHARI KELLY
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
GORDON GOODMAN
KRISTEN HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
GISELA D. TRIANA
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
OKEY ANYIAM
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
AUDRA RILEY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
HOLLY TAYLOR
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
THOMAS RAY GARCIA
STATE SENATOR, DISTRICT 18
ERICA GILLUM
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 30
CRYSTAL SEDILLO
DAVID STEVES
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
JERRY ZIMMERER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
TOM BAKER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
MARC M. MEYER
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
JOHN BALL
COUNTY TREASURER
PATRICIA YOUNGBLOOD
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
KEVIN MCNARY
MARY ANN ESTRADA RIVERA
COUNTY CHAIR
JEWEL BUCHANAN
REPUBLICAN
U. S. SENATOR
ANNA BENDER
GULREZ "GUS" KHAN
JOHN CORNYN
JOHN O. ADEFOPE
KEN PAXTON
SARA CANADY
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
WESLEY HUNT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
CHRIS HATLEY
MICHAEL CLOUD
GOVERNOR
ARTURO ESPINOSA
CHARLES ANDREW CROUCH
EVELYN BROOKS
GREG ABBOTT
KENNETH HYDE
MARK V. GOLOBY
NATHANIEL WELCH
PETE "DOC" CHAMBERS
R.F. "BOB" ACHGILL
RONNIE TULLOS
STEPHEN SAMUELSON
LIEUTENANT GOVERNOR
DAN PATRICK
ESALA WUESCHNER
PERLA MUÑOZ HOPKINS
TIMOTHY MABRY
ATTORNEY GENERAL
AARON REITZ
CHIP ROY
JOAN HUFFMAN
MAYES MIDDLETON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
CHRISTI CRADDICK
DON HUFFINES
KELLY HANCOCK
MICHAEL BERLANGA
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
DAWN BUCKINGHAM
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
NATE SHEETS
SID MILLER
RAILROAD COMMISSIONER
BO FRENCH
HAWK DUNLAP
JAMES (JIM) MATLOCK
JIM WRIGHT
KATHERINE CULBERT
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
JIMMY BLACKLOCK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
JAMES P. SULLIVAN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
KYLE HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
BRETT BUSBY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
ALISON FOX
BRENT COFFEE
LESLI FITZPATRICK
THOMAS SMITH
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
KEVIN PATRICK YEARY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
JENNIFER BALIDO
JOHN MESSINGER
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
CARRIE MOORE
LJ FRANCIS
VICTORIA HINOJOSA
STATE SENATOR, DISTRICT 18
LOIS W. KOLKHORST
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 30
AJ LOUDERBACK
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
SCOTT BRISTER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
SCOTT K. FIELD
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
APRIL FARRIS
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
CLARISSA SILVA
DISTRICT JUDGE, 267TH JUDICIAL DISTRICT
JULIE C BAUKNIGHT
DISTRICT JUDGE, 377TH JUDICIAL DISTRICT
ELI GARZA
CRIMINAL DISTRICT ATTORNEY VICTORIA COUNTY
CONSTANCE FILLEY JOHNSON
COUNTY JUDGE
BEN ZELLER
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 1
TRAVIS H. ERNST
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 2
DANIEL GILLIAM
DISTRICT CLERK
KIM PLUMMER
COUNTY CLERK
HEIDI EASLEY
COUNTY TREASURER
PAIGE FOSTER
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
JASON D. OHRT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
KENNETH MEYER SEXTON
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
RODNEY FAIN DURHAM
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
ROBERT B. BOB WHITAKER
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
CLINT C. IVES
VANCE L. RILEY
COUNTY CHAIR
BILL POZZI
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 25
GAY PATEK
JACKIE GLOOR