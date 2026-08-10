Comerciantes de Texas afectados por otro retiro de jalapeños por temor a la salmonela.

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Taylor Fresh Foods está retirando voluntariamente del mercado varios productos elaborados con jalapeños debido a un brote nacional de salmonela.

Entre los productos que fueron retirados del mercado se incluyen guacamole, pico de gallo y salsa preparados, tanto de marca como sin marca, con fecha de caducidad hasta el 16 de agosto.

Los productos se vendieron en varias grandes cadenas minoristas de Texas, entre ellas Target, Walmart, Trader Joe's y Whole Foods.

Esto ocurre después de que los CDC emitieron la semana pasada una alerta de retiro de jalapeños frescos debido a una posible contaminación por salmonela. Los chiles se cultivaron en Sinaloa, México, y se distribuyeron principalmente a restaurantes o al por mayor.

Taylor Farms afirma no tener conocimiento de ningún caso de enfermedad relacionado con sus productos que contienen jalapeños. La empresa ya no se abastece de productos de ese agricultor mexicano y realizará los pedidos a proveedores alternativos.

Los consumidores que tengan algún producto que fue retirado del mercado deben desecharlo inmediatamente. Los reembolsos se pueden solicitar en el lugar donde se hizo la compra.

Las personas infectadas con salmonela presentan síntomas como fiebre, diarrea, náuseas y dolor abdominal. La mayoría se recupera en el plazo de una semana desde que se presentaron los primeros síntomas.

Este es el último retiro del mercado de dicho proveedor con sede en California. Su lechuga iceberg fue identificada como la fuente potencial de uno de los recientes brotes de ciclosporiasis.

Lea más sobre el retiro de comestibles del mercado y vea qué productos se vieron afectados aquí .

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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