Científicos descubren una especie de abeja que 'ama' una planta nativa de Texas

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Los científicos han descubierto una especie de abeja que depende de una planta nativa de Texas.

Investigadores de la Universidad Estatal de Washington afirman que, para obtener polen, la abeja recién identificada parece depender casi por completo del arbusto cenizo, también conocido como salvia púrpura de Texas.

Dicen que el nombre de la abeja, cenizophila, se traduce literalmente como "amante del cenizo".

Según un estudio publicado en la Journal of Melittology las observaciones de campo y el análisis del polen indican que el "Texas Ranger" (otro nombre para el arbusto Cenizo) es probablemente la única fuente de polen de esta abeja.

"Hasta donde sabemos, esta abeja es la única abeja minera del mundo que se centra específicamente en este tipo particular de arbusto", dijo Silas Bossert, profesor asistente de la Universidad Estatal de Washington y autor principal del estudio al "WSU Insider".

El descubrimiento resalta cómo algunos polinizadores nativos están estrechamente ligados a plantas específicas y cómo los cambios en esos ecosistemas podrían ponerlos en riesgo.

Los científicos afirman que comprender esas conexiones es clave para proteger tanto los polinizadores como los paisajes de los que dependen.

El melitólogo Jack Neff, del Instituto Melitológico del Centro de Texas, recolectó la abeja por primera vez hace décadas, pero ni él ni otros expertos la habían clasificado ni nombrado hasta ahora.

Según el "WSU Insider" se invirtieron años de trabajo colaborativo entre investigadores de Texas, Kansas y Washington para finalmente identificar a esta abeja como una especie distinta, hasta ahora desconocida.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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