All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

November 28, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 332 | 57m 46s

Friday on the News Hour, Ukraine's leadership structure gets a shakeup as President Volodymyr Zelenskyy's top aid resigns in the midst of a corruption scandal, President Trump vows to stop immigration from poorer countries after the fatal National Guard shooting blocks from the White House and we offer tips for holiday shopping on Black Friday in a year when prices are rising.

Aired: 11/27/25 | Expires: 12/28/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 5:35
PBS News Hour
Whooping cough cases stay elevated as vaccination rates drop
Whooping cough cases remain elevated as vaccination rates drop
Clip: E333 | 5:35
Watch 5:42
PBS News Hour
Why many full-time workers can’t afford a place to live
Millions of full-time workers are struggling to afford a place to live. Here’s why
Clip: E333 | 5:42
Watch 2:21
PBS News Hour
News Wrap: Trump declares Venezuela’s airspace ‘closed’
News Wrap: Trump declares Venezuela’s airspace ‘closed’ after weeks of escalating tensions
Clip: E333 | 2:21
Watch 24:09
PBS News Hour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E333 | 24:09
Watch 5:15
PBS News Hour
Trump vows to stop immigration from poorer countries
Trump vows to stop immigration from poorer countries after fatal National Guard shooting
Clip: E332 | 5:15
Watch 10:33
PBS News Hour
Capehart and Wehner on the National Guard shooting
Capehart and Wehner on Trump's reaction to the National Guard shooting
Clip: E332 | 10:33
Watch 4:48
PBS News Hour
News Wrap: Trump plans to cancel Biden's executive actions
News Wrap: Trump says he will cancel Biden's executive actions signed with autopen
Clip: E332 | 4:48
Watch 7:29
PBS News Hour
Marvel of ancient Indigenous engineering gets validation
Long-overlooked marvel of ancient Indigenous engineering gets validation in Ohio
Clip: E332 | 7:29
Latest Episodes
Watch 24:09
PBS News Hour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E329 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E327 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E326 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E325 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
November 20, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E324 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
November 19, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E323 | 57:46