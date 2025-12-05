December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode

Extras
1 in 10 births in the U.S. are premature. Here’s how AI could help doctors predict it
News Wrap: Arab leaders push for Israel-Hamas ceasefire to enter second phase
National security strategist analyzes Trump administration’s new global policy
From fruit flies to snake venom, evolutionary biologist Sean Carroll explains what drives evolution.
Reporter Will Sommer unpacks rifts in the MAGA movement over the Epstein files.
Rupert Smith; Annie Lebovitz; Will Sommer
Nick Offerman joins Geoff Bennett for our ‘Settle In’ podcast
Brooks and Capehart on the political fallout over Trump's boat strikes
Fraud scandals and Trump’s rhetoric escalate fears in Minnesota’s Somali community
Latest Episodes
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode