All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas (361) 855-2213
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode

Episode 340 | 24m 09s

December 6, 2025 - PBS News Weekend full episode

Aired: 12/05/25 | Expires: 01/05/26
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 8:30
PBS News Hour
How AI could help doctors predict premature births
1 in 10 births in the U.S. are premature. Here’s how AI could help doctors predict it
Clip: E340 | 8:30
Watch 2:44
PBS News Hour
News Wrap: Arab leaders push for 2nd phase of Gaza ceasefire
News Wrap: Arab leaders push for Israel-Hamas ceasefire to enter second phase
Clip: E340 | 2:44
Watch 5:56
PBS News Hour
What to know about Trump’s new national security policy
National security strategist analyzes Trump administration’s new global policy
Clip: E340 | 5:56
Watch 1:24:09
NOVA
Interview: Evolution of New Species, Venom, Wings, and More with Sean B. Carroll
From fruit flies to snake venom, evolutionary biologist Sean Carroll explains what drives evolution.
Special: 1:24:09
Watch 17:51
Amanpour and Company
From Marjorie Taylor Greene to Epstein: The Fracturing of the MAGA Movement
Reporter Will Sommer unpacks rifts in the MAGA movement over the Epstein files.
Clip: E8048 | 17:51
Watch 55:28
Amanpour and Company
December 5, 2025
Rupert Smith; Annie Lebovitz; Will Sommer
Episode: E8048 | 55:28
Watch 5:46
PBS News Hour
Nick Offerman joins Geoff Bennett on our ‘Settle In’ podcast
Nick Offerman joins Geoff Bennett for our ‘Settle In’ podcast
Clip: E339 | 5:46
Watch 10:25
PBS News Hour
Brooks and Capehart on fallout over Trump's boat strikes
Brooks and Capehart on the political fallout over Trump's boat strikes
Clip: E339 | 10:25
Watch 7:09
PBS News Hour
Trump’s threats raise fears in Minnesota’s Somali community
Fraud scandals and Trump’s rhetoric escalate fears in Minnesota’s Somali community
Clip: E339 | 7:09
Latest Episodes
Watch 57:46
PBS News Hour
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
December 5, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E339 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
December 4, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E338 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
December 3, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E337 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
December 2, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E336 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
December 1, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E335 | 57:46
Watch 24:09
PBS News Hour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E334 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E332 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E330 | 57:46