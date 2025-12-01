All rights reserved. © 2025
NPR & PBS for South Texas
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
PBS News Hour

December 1, 2025 - PBS News Hour full episode

Episode 335 | 57m 46s

Monday on the News Hour, the White House confirms the military fired twice at a single alleged drug boat. The Trump administration decides not to commemorate World AIDS Day for the first time in decades. Plus, with the Supreme Court set to weigh in on the controversial practices of crisis pregnancy centers, we explore their growing role in the anti-abortion movement.

Aired: 11/30/25 | Expires: 12/31/25
Major corporate funding for the PBS News Hour is provided by BDO, BNSF, Consumer Cellular, American Cruise Lines, and Raymond James. Funding for the PBS NewsHour Weekend is provided by Consumer Cellular and Cunard Cruise Line. For a complete list of funders for the PBS NewsHour and PBS NewsHour weekend, click here.
Extras
Watch 1:32
Arthur
Dear D.W.
tba
Clip: 1:32
Watch 14:51
Nature
A City in Nature | WILD HOPE
How does a densely populated nation like Singapore transform into a lush green oasis?
Special: 14:51
Watch 6:00
PBS News Hour
The story behind one man’s historic Everest descent on skis
The story behind one man’s historic descent of Mount Everest on skis
Clip: E334 | 6:00
Watch 6:52
PBS News Hour
Lebanese Christians share their feelings about pope’s visit
Peace remains elusive for Lebanese Christians as Pope Leo visits war-torn country
Clip: E334 | 6:52
Watch 2:00
PBS News Hour
News Wrap: Netanyahu asks Israel’s president for pardon
News Wrap: Netanyahu asks Israel’s president for pardon amid corruption trial
Clip: E334 | 2:00
Watch 6:19
PBS News Hour
Former USAID employees keep agency’s life-saving work afloat
Former USAID employees keep dismantled agency’s life-saving work afloat
Clip: E334 | 6:19
Watch 24:09
PBS News Hour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E334 | 24:09
Watch 5:35
PBS News Hour
Whooping cough cases stay elevated as vaccination rates drop
Whooping cough cases remain elevated as vaccination rates drop
Clip: E333 | 5:35
Watch 2:21
PBS News Hour
News Wrap: Trump declares Venezuela’s airspace ‘closed’
News Wrap: Trump declares Venezuela’s airspace ‘closed’ after weeks of escalating tensions
Clip: E333 | 2:21
Watch 5:42
PBS News Hour
Why many full-time workers can’t afford a place to live
Millions of full-time workers are struggling to afford a place to live. Here’s why
Clip: E333 | 5:42
Latest Episodes
Watch 24:09
PBS News Hour
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 30, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E334 | 24:09
Watch 24:09
PBS News Hour
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 29, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E333 | 24:09
Watch 57:46
PBS News Hour
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
November 28, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E332 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
November 27, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E331 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
November 26, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E330 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
November 25, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E329 | 57:46
Watch 57:46
PBS News Hour
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
November 24, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E328 | 57:46
Watch 26:45
PBS News Hour
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 23, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E327 | 26:45
Watch 26:45
PBS News Hour
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
November 22, 2025 - PBS News Weekend full episode
Episode: E326 | 26:45
Watch 57:46
PBS News Hour
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
November 21, 2025 - PBS News Hour full episode
Episode: E325 | 57:46