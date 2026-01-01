All rights reserved. © 2026
Nueces County

Nueces County on a federal level is split between District 27 and 34
Nueces County - Texas Candidates
DEMOCRATIC

AHMAD R. HASSAN
Candidate Statement Story
JAMES TALARICO
Candidate Statement Story
JASMINE CROCKETT
Candidate Statement Story
"STOCK" CASTRO-MENDOZA
Candidate Statement Story
TANYA LLOYD
Candidate Statement Story
WAYNE RAASCH
Candidate Statement Story
ETIENNE ROSAS
Candidate Statement Story
VICENTE GONZALEZ
Candidate Statement Story
ANDREW WHITE
Candidate Statement Story
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
Candidate Statement Story
BOBBY COLE
Candidate Statement Story
CARLTON W. HART
Candidate Statement Story
CHRIS BELL
Candidate Statement Story
GINA HINOJOSA
Candidate Statement Story
JOSE NAVARRO BALBUENA
Candidate Statement Story
PATRICIA ABREGO
Candidate Statement Story
ZACH VANCE
Candidate Statement Story
COURTNEY HEAD
Candidate Statement Story
MARCOS ISAIAS VELEZ
Candidate Statement Story
VIKKI GOODWIN
Candidate Statement Story
ANTHONY "TONY" BOX
Candidate Statement Story
JOE JAWORSKI
Candidate Statement Story
NATHAN JOHNSON
Candidate Statement Story
MICHAEL LANGE
Candidate Statement Story
SARAH ECKHARDT
Candidate Statement Story
SAVANT MOORE
Candidate Statement Story
BENJAMIN FLORES
Candidate Statement Story
JOSE LOYA
Candidate Statement Story
CLAYTON TUCKER
Candidate Statement Story
JON ROSENTHAL
Candidate Statement Story
CORY L. CARLYLE
Candidate Statement Story
MAGGIE ELLIS
Candidate Statement Story
CHARI KELLY
Candidate Statement Story
GORDON GOODMAN
Candidate Statement Story
KRISTEN HAWKINS
Candidate Statement Story
GISELA D. TRIANA
Candidate Statement Story
OKEY ANYIAM
Candidate Statement Story
AUDRA RILEY
Candidate Statement Story
HOLLY TAYLOR
Candidate Statement Story
THOMAS RAY GARCIA
Candidate Statement Story
GABRIEL "GABE" LOZANO MARROQUIN
Candidate Statement Story
STEPHANIE GUERRERO SAENZ
Candidate Statement Story
JERRY ZIMMERER
Candidate Statement Story
TOM BAKER
Candidate Statement Story
MARC M. MEYER
Candidate Statement Story
JOHN BALL
Candidate Statement Story
CELINA LEON
Candidate Statement Story
CARLOS VALDEZ
Candidate Statement Story
AIDEE HERNANDEZ
Candidate Statement Story
JOSEPH BARRIENTOS
Candidate Statement Story
LISA GONZALES
Candidate Statement Story
DEEANNE SVOBODA GALVAN
Candidate Statement Story
MARIANA GARZA
Candidate Statement Story
MARIA CAROLINA (KINA) VENTURA
Candidate Statement Story
JO ANN BELTRAN
Candidate Statement Story
LEANNA GUTIERREZ GONZALES
Candidate Statement Story
ISABEL NOYOLA-MARTIN
Candidate Statement Story
JOE A GONZALEZ (JAG)
Candidate Statement Story
MARK A. GONZALEZ
Candidate Statement Story
BALDEMAR "BEN" BENAVIDES
Candidate Statement Story
LUCY RUBIO
Candidate Statement Story
JESSE ROJAS III
Candidate Statement Story
AARON AYALA
Candidate Statement Story
ALEJANDRA RUBIO
Candidate Statement Story
CONOR RICE
Candidate Statement Story
JOSEPH RAMIREZ
Candidate Statement Story
LAURA ESTRADA
Candidate Statement Story
JACQUELINE MENDEZ
Candidate Statement Story
LISA ORSBORN HERNANDEZ
Candidate Statement Story
ROSEMARY ALANIZ MARTINEZ
Candidate Statement Story
STEVE GARZA
Candidate Statement Story

REPUBLICAN

ANNA BENDER
Candidate Statement Story
GULREZ "GUS" KHAN
Candidate Statement Story
JOHN CORNYN
Candidate Statement Story
JOHN O. ADEFOPE
Candidate Statement Story
KEN PAXTON
Candidate Statement Story
SARA CANADY
Candidate Statement Story
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
Candidate Statement Story
WESLEY HUNT
Candidate Statement Story
CHRIS HATLEY
Candidate Statement Story
MICHAEL CLOUD
Candidate Statement Story
ERIC FLORES
Candidate Statement Story
FRED HINOJOSA
Candidate Statement Story
GREGORY SCOTT KUNKLE JR.
Candidate Statement Story
JAY NAGY
Candidate Statement Story
KEITH ALLEN
Candidate Statement Story
LUIS BUENTELLO
Candidate Statement Story
MAYRA FLORES
Candidate Statement Story
SCOTT MANDEL
Candidate Statement Story
ARTURO ESPINOSA
Candidate Statement Story
CHARLES ANDREW CROUCH
Candidate Statement Story
EVELYN BROOKS
Candidate Statement Story
GREG ABBOTT
Candidate Statement Story
KENNETH HYDE
Candidate Statement Story
MARK V. GOLOBY
Candidate Statement Story
NATHANIEL WELCH
Candidate Statement Story
PETE "DOC" CHAMBERS
Candidate Statement Story
R.F. "BOB" ACHGILL
Candidate Statement Story
RONNIE TULLOS
Candidate Statement Story
STEPHEN SAMUELSON
Candidate Statement Story
DAN PATRICK
Candidate Statement Story
ESALA WUESCHNER
Candidate Statement Story
PERLA MUÑOZ HOPKINS
Candidate Statement Story
TIMOTHY MABRY
Candidate Statement Story
AARON REITZ
Candidate Statement Story
CHIP ROY
Candidate Statement Story
JOAN HUFFMAN
Candidate Statement Story
MAYES MIDDLETON
Candidate Statement Story
CHRISTI CRADDICK
Candidate Statement Story
DON HUFFINES
Candidate Statement Story
KELLY HANCOCK
Candidate Statement Story
MICHAEL BERLANGA
Candidate Statement Story
DAWN BUCKINGHAM
Candidate Statement Story
NATE SHEETS
Candidate Statement Story
SID MILLER
Candidate Statement Story
BO FRENCH
Candidate Statement Story
HAWK DUNLAP
Candidate Statement Story
JAMES (JIM) MATLOCK
Candidate Statement Story
JIM WRIGHT
Candidate Statement Story
KATHERINE CULBERT
Candidate Statement Story
JIMMY BLACKLOCK
Candidate Statement Story
JAMES P. SULLIVAN
Candidate Statement Story
KYLE HAWKINS
Candidate Statement Story
BRETT BUSBY
Candidate Statement Story
ALISON FOX
Candidate Statement Story
BRENT COFFEE
Candidate Statement Story
LESLI FITZPATRICK
Candidate Statement Story
THOMAS SMITH
Candidate Statement Story
KEVIN PATRICK YEARY
Candidate Statement Story
JENNIFER BALIDO
Candidate Statement Story
JOHN MESSINGER
Candidate Statement Story
CARRIE MOORE
Candidate Statement Story
LJ FRANCIS
Candidate Statement Story
VICTORIA HINOJOSA
Candidate Statement Story
TODD HUNTER
Candidate Statement Story
DENISE VILLALOBOS
Candidate Statement Story
SCOTT BRISTER
Candidate Statement Story
SCOTT K. FIELD
Candidate Statement Story
APRIL FARRIS
Candidate Statement Story
CLARISSA SILVA
Candidate Statement Story
CHRIS DORSEY
Candidate Statement Story
KATHY S. MILLS
Candidate Statement Story
JACK W. PULCHER
Candidate Statement Story
SUSAN BARCLAY
Candidate Statement Story
DAVID KLEIN
Candidate Statement Story
DAVID STITH
Candidate Statement Story
CONNIE SCOTT
Candidate Statement Story
TODD ROBINSON
Candidate Statement Story
JERRY BATEK
Candidate Statement Story
LAURA ALLISON RAMOS
Candidate Statement Story
NEELY BALKO
Candidate Statement Story
MARK H. WOERNER
Candidate Statement Story
TIM MCCOY
Candidate Statement Story
ANNE LORENTZEN
Candidate Statement Story
KARA SANDS
Candidate Statement Story
ED BENNETT
Candidate Statement Story
BRENT CHESNEY
Candidate Statement Story
MICHAEL HALL
Candidate Statement Story
ROGELIO "ROY" RESCHMAN III
Candidate Statement Story
THELMA L. RODRIGUEZ
Candidate Statement Story
LARRY LAWRENCE
Candidate Statement Story
DUNCAN NEBLETT, JR
Candidate Statement Story
HERMILO (MILO) PENA, JR
Candidate Statement Story
CARMEN A. CALDERONE, JR
Candidate Statement Story
BLAKE ROWLEY
Candidate Statement Story
STEPHEN ARMSTRONG
Candidate Statement Story
DANIEL G. RESLEY
Candidate Statement Story
KRISTINA NELSON
Candidate Statement Story