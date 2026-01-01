Nueces County
Nueces County on a federal level is split between District 27 and 34
DEMOCRATIC
U. S. SENATOR
AHMAD R. HASSAN
JAMES TALARICO
JASMINE CROCKETT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
"STOCK" CASTRO-MENDOZA
TANYA LLOYD
WAYNE RAASCH
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
ETIENNE ROSAS
VICENTE GONZALEZ
GOVERNOR
ANDREW WHITE
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
BOBBY COLE
CARLTON W. HART
CHRIS BELL
GINA HINOJOSA
JOSE NAVARRO BALBUENA
PATRICIA ABREGO
ZACH VANCE
LIEUTENANT GOVERNOR
COURTNEY HEAD
MARCOS ISAIAS VELEZ
VIKKI GOODWIN
ATTORNEY GENERAL
ANTHONY "TONY" BOX
JOE JAWORSKI
NATHAN JOHNSON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
MICHAEL LANGE
SARAH ECKHARDT
SAVANT MOORE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BENJAMIN FLORES
JOSE LOYA
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
CLAYTON TUCKER
RAILROAD COMMISSIONER
JON ROSENTHAL
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
CORY L. CARLYLE
MAGGIE ELLIS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
CHARI KELLY
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
GORDON GOODMAN
KRISTEN HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
GISELA D. TRIANA
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
OKEY ANYIAM
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
AUDRA RILEY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
HOLLY TAYLOR
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
THOMAS RAY GARCIA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 32
GABRIEL "GABE" LOZANO MARROQUIN
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34
STEPHANIE GUERRERO SAENZ
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
JERRY ZIMMERER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
TOM BAKER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
MARC M. MEYER
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
JOHN BALL
DISTRICT JUDGE, 94TH JUDICIAL DISTRICT
CELINA LEON
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
CARLOS VALDEZ
COUNTY JUDGE
AIDEE HERNANDEZ
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 1
JOSEPH BARRIENTOS
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 2
LISA GONZALES
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 3
DEEANNE SVOBODA GALVAN
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 5
MARIANA GARZA
DISTRICT CLERK
MARIA CAROLINA (KINA) VENTURA
COUNTY CLERK
JO ANN BELTRAN
LEANNA GUTIERREZ GONZALES
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ISABEL NOYOLA-MARTIN
JOE A GONZALEZ (JAG)
MARK A. GONZALEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3
BALDEMAR "BEN" BENAVIDES
LUCY RUBIO
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
JESSE ROJAS III
COUNTY CHAIR
AARON AYALA
ALEJANDRA RUBIO
CONOR RICE
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 2
JOSEPH RAMIREZ
LAURA ESTRADA
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 51
JACQUELINE MENDEZ
LISA ORSBORN HERNANDEZ
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 75
ROSEMARY ALANIZ MARTINEZ
STEVE GARZA
REPUBLICAN
U. S. SENATOR
ANNA BENDER
GULREZ "GUS" KHAN
JOHN CORNYN
JOHN O. ADEFOPE
KEN PAXTON
SARA CANADY
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
WESLEY HUNT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 27
CHRIS HATLEY
MICHAEL CLOUD
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
ERIC FLORES
FRED HINOJOSA
GREGORY SCOTT KUNKLE JR.
JAY NAGY
KEITH ALLEN
LUIS BUENTELLO
MAYRA FLORES
SCOTT MANDEL
GOVERNOR
ARTURO ESPINOSA
CHARLES ANDREW CROUCH
EVELYN BROOKS
GREG ABBOTT
KENNETH HYDE
MARK V. GOLOBY
NATHANIEL WELCH
PETE "DOC" CHAMBERS
R.F. "BOB" ACHGILL
RONNIE TULLOS
STEPHEN SAMUELSON
LIEUTENANT GOVERNOR
DAN PATRICK
ESALA WUESCHNER
PERLA MUÑOZ HOPKINS
TIMOTHY MABRY
ATTORNEY GENERAL
AARON REITZ
CHIP ROY
JOAN HUFFMAN
MAYES MIDDLETON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
CHRISTI CRADDICK
DON HUFFINES
KELLY HANCOCK
MICHAEL BERLANGA
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
DAWN BUCKINGHAM
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
NATE SHEETS
SID MILLER
RAILROAD COMMISSIONER
BO FRENCH
HAWK DUNLAP
JAMES (JIM) MATLOCK
JIM WRIGHT
KATHERINE CULBERT
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
JIMMY BLACKLOCK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
JAMES P. SULLIVAN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
KYLE HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
BRETT BUSBY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
ALISON FOX
BRENT COFFEE
LESLI FITZPATRICK
THOMAS SMITH
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
KEVIN PATRICK YEARY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
JENNIFER BALIDO
JOHN MESSINGER
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
CARRIE MOORE
LJ FRANCIS
VICTORIA HINOJOSA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 32
TODD HUNTER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 34
DENISE VILLALOBOS
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
SCOTT BRISTER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
SCOTT K. FIELD
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
APRIL FARRIS
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
CLARISSA SILVA
DISTRICT JUDGE, 94TH JUDICIAL DISTRICT
CHRIS DORSEY
KATHY S. MILLS
DISTRICT JUDGE, 105TH JUDICIAL DISTRICT
JACK W. PULCHER
DISTRICT JUDGE, 117TH JUDICIAL DISTRICT
SUSAN BARCLAY
DISTRICT JUDGE, 148TH JUDICIAL DISTRICT
DAVID KLEIN
DISTRICT JUDGE, 319TH JUDICIAL DISTRICT
DAVID STITH
COUNTY JUDGE
CONNIE SCOTT
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 1
TODD ROBINSON
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 2
JERRY BATEK
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 3
LAURA ALLISON RAMOS
NEELY BALKO
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 4
MARK H. WOERNER
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 5
TIM MCCOY
DISTRICT CLERK
ANNE LORENTZEN
COUNTY CLERK
KARA SANDS
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
ED BENNETT
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
BRENT CHESNEY
MICHAEL HALL
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1, PLACE 3
ROGELIO "ROY" RESCHMAN III
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
THELMA L. RODRIGUEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3
LARRY LAWRENCE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
DUNCAN NEBLETT, JR
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
HERMILO (MILO) PENA, JR
COUNTY CHAIR
CARMEN A. CALDERONE, JR
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 81
BLAKE ROWLEY
STEPHEN ARMSTRONG
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 112
DANIEL G. RESLEY
KRISTINA NELSON