Cameron County Primary
DEMOCRATIC
U. S. SENATOR
AHMAD R. HASSAN
JAMES TALARICO
JASMINE CROCKETT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
ETIENNE ROSAS
VICENTE GONZALEZ
GOVERNOR
ANDREW WHITE
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
BOBBY COLE
CARLTON W. HART
CHRIS BELL
GINA HINOJOSA
JOSE NAVARRO BALBUENA
PATRICIA ABREGO
ZACH VANCE
LIEUTENANT GOVERNOR
COURTNEY HEAD
MARCOS ISAIAS VELEZ
VIKKI GOODWIN
ATTORNEY GENERAL
ANTHONY "TONY" BOX
JOE JAWORSKI
NATHAN JOHNSON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
MICHAEL LANGE
SARAH ECKHARDT
SAVANT MOORE
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
BENJAMIN FLORES
JOSE LOYA
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
CLAYTON TUCKER
RAILROAD COMMISSIONER
JON ROSENTHAL
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
CORY L. CARLYLE
MAGGIE ELLIS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
CHARI KELLY
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
GORDON GOODMAN
KRISTEN HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
GISELA D. TRIANA
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
OKEY ANYIAM
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
AUDRA RILEY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
HOLLY TAYLOR
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
THOMAS RAY GARCIA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 35
OSCAR LONGORIA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 37
ESMERALDA "ESMI" CANTU-CASTLE
OZIEL "OZZIE" OCHOA, JR
STEPHANY BAUER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 38
ERIN ELIZABETH GAMEZ
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
JERRY ZIMMERER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
TOM BAKER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
MARC M. MEYER
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
JOHN BALL
DISTRICT JUDGE, 103RD JUDICIAL DISTRICT
JANET L. LEAL
DISTRICT JUDGE, 107TH JUDICIAL DISTRICT
ERIN HERNANDEZ GARCIA
JESÚS T. "CHUY" GARCIA, JR
NOE GARZA
DISTRICT JUDGE, 197TH JUDICIAL DISTRICT
ADOLFO E. CORDOVA, JR
DISTRICT JUDGE, 357TH JUDICIAL DISTRICT
JUAN A. MAGALLANES
DISTRICT JUDGE, 484TH JUDICIAL DISTRICT
ADELA KOWALSKI-GARZA
COUNTY JUDGE
EDDIE TREVINO, JR
ERIC GARZA
ESTEBAN "STEVE" GUERRA
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 1
ARTURO A. (ART) MCDONALD, JR
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 2
LAURA (LORI) BETANCOURT
JUDGE, COUNTY COURT AT LAW NO. 3
DAVID GONZALES, III
DISTRICT CLERK
LAURA PEREZ-REYES
COUNTY CLERK
DENISE GARZA
SYLVIA GARZA
COUNTY TREASURER
DAVID A. BETANCOURT
JONATHAN GRACIA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
JOEY LOPEZ
JOSEPH L LUCIO
MARTIN ARAMBULA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
GUS RUIZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
BENITO "BO" OCHOA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
CYNDI HINOJOSA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 3
MARY ESTHER SOROLA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 1
NOE ALANIZ, JR
RENE VILLAFRANCO
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 2
JESSICA ALVARADO GONZALES
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 4
"GABY" GABRIELA FERNANDEZ
ANCELMO NARANJO
JUAN MENDOZA
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 5, PLACE 2
ELOY CANO, JR
COUNTY CHAIR
JARED HOCKEMA
PRECINCT CHAIR, PRECINCT 54
GIOVANNI BOUQUET
MYRTA GARZA
REPUBLICAN
U. S. SENATOR
ANNA BENDER
GULREZ "GUS" KHAN
JOHN CORNYN
JOHN O. ADEFOPE
KEN PAXTON
SARA CANADY
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
WESLEY HUNT
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 34
ERIC FLORES
FRED HINOJOSA
GREGORY SCOTT KUNKLE JR.
JAY NAGY
KEITH ALLEN
LUIS BUENTELLO
MAYRA FLORES
SCOTT MANDEL
GOVERNOR
ARTURO ESPINOSA
CHARLES ANDREW CROUCH
EVELYN BROOKS
GREG ABBOTT
KENNETH HYDE
MARK V. GOLOBY
NATHANIEL WELCH
PETE "DOC" CHAMBERS
R.F. "BOB" ACHGILL
RONNIE TULLOS
STEPHEN SAMUELSON
LIEUTENANT GOVERNOR
DAN PATRICK
ESALA WUESCHNER
PERLA MUÑOZ HOPKINS
TIMOTHY MABRY
ATTORNEY GENERAL
AARON REITZ
CHIP ROY
JOAN HUFFMAN
MAYES MIDDLETON
COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS
CHRISTI CRADDICK
DON HUFFINES
KELLY HANCOCK
MICHAEL BERLANGA
COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE
DAWN BUCKINGHAM
COMMISSIONER OF AGRICULTURE
NATE SHEETS
SID MILLER
RAILROAD COMMISSIONER
BO FRENCH
HAWK DUNLAP
JAMES (JIM) MATLOCK
JIM WRIGHT
KATHERINE CULBERT
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
JIMMY BLACKLOCK
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 - UNEXPIRED TERM
JAMES P. SULLIVAN
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
KYLE HAWKINS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
BRETT BUSBY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
ALISON FOX
BRENT COFFEE
LESLI FITZPATRICK
THOMAS SMITH
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
KEVIN PATRICK YEARY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
JENNIFER BALIDO
JOHN MESSINGER
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 2
CARRIE MOORE
LJ FRANCIS
VICTORIA HINOJOSA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 35
OSCAR ROSA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 37
JANIE LOPEZ
KRISTIN LUCKEY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 38
LAURA E. CISNEROS
CHIEF JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT
SCOTT BRISTER
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 2
SCOTT K. FIELD
JUSTICE, 15TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3
APRIL FARRIS
JUSTICE, 13TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 6
CLARISSA SILVA
DISTRICT JUDGE, 107TH JUDICIAL DISTRICT
FRANK LOZANO
COUNTY JUDGE
MAURO GARZA
COUNTY CLERK
RICARDO (RICK) HERRERA
COUNTY TREASURER
LUCY JEANNETTE GONZALES
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
BARBIE LOPEZ
JONATHAN CAMPOS
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 4
OSCAR GUERRA
RICARDO (RICK) BALLI
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 1
ANDREW INFANTE
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 2
JULIAN B. MARTINEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2, PLACE 3
RICARDO ALEJANDRO
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 1
ESTEBAN STEVE RODRIGUEZ
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 3, PLACE 2
GILBERT GARCIA JR.
COUNTY CHAIR
JIM BIRSCHBACH
LORRAINE DE LEON