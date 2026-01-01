All rights reserved. © 2026
Cameron County Primary

Cameron County - Texas Candidates
No matching candidates found.

DEMOCRATIC

AHMAD R. HASSAN
JAMES TALARICO
JASMINE CROCKETT
ETIENNE ROSAS
VICENTE GONZALEZ
ANDREW WHITE
ANGELA "TIAANGIE" VILLESCAZ
BOBBY COLE
CARLTON W. HART
CHRIS BELL
GINA HINOJOSA
JOSE NAVARRO BALBUENA
PATRICIA ABREGO
ZACH VANCE
COURTNEY HEAD
MARCOS ISAIAS VELEZ
VIKKI GOODWIN
ANTHONY "TONY" BOX
JOE JAWORSKI
NATHAN JOHNSON
MICHAEL LANGE
SARAH ECKHARDT
SAVANT MOORE
BENJAMIN FLORES
JOSE LOYA
CLAYTON TUCKER
JON ROSENTHAL
CORY L. CARLYLE
MAGGIE ELLIS
CHARI KELLY
GORDON GOODMAN
KRISTEN HAWKINS
GISELA D. TRIANA
OKEY ANYIAM
AUDRA RILEY
HOLLY TAYLOR
THOMAS RAY GARCIA
OSCAR LONGORIA
ESMERALDA "ESMI" CANTU-CASTLE
OZIEL "OZZIE" OCHOA, JR
STEPHANY BAUER
ERIN ELIZABETH GAMEZ
JERRY ZIMMERER
TOM BAKER
MARC M. MEYER
JOHN BALL
JANET L. LEAL
ERIN HERNANDEZ GARCIA
JESÚS T. "CHUY" GARCIA, JR
NOE GARZA
ADOLFO E. CORDOVA, JR
JUAN A. MAGALLANES
ADELA KOWALSKI-GARZA
EDDIE TREVINO, JR
ERIC GARZA
ESTEBAN "STEVE" GUERRA
ARTURO A. (ART) MCDONALD, JR
LAURA (LORI) BETANCOURT
DAVID GONZALES, III
LAURA PEREZ-REYES
DENISE GARZA
SYLVIA GARZA
DAVID A. BETANCOURT
JONATHAN GRACIA
JOEY LOPEZ
JOSEPH L LUCIO
MARTIN ARAMBULA
GUS RUIZ
BENITO "BO" OCHOA
CYNDI HINOJOSA
MARY ESTHER SOROLA
NOE ALANIZ, JR
RENE VILLAFRANCO
JESSICA ALVARADO GONZALES
"GABY" GABRIELA FERNANDEZ
ANCELMO NARANJO
JUAN MENDOZA
ELOY CANO, JR
JARED HOCKEMA
GIOVANNI BOUQUET
MYRTA GARZA
REPUBLICAN

ANNA BENDER
GULREZ "GUS" KHAN
JOHN CORNYN
JOHN O. ADEFOPE
KEN PAXTON
SARA CANADY
VIRGIL JOHN BIERSCHWALE
WESLEY HUNT
ERIC FLORES
FRED HINOJOSA
GREGORY SCOTT KUNKLE JR.
JAY NAGY
KEITH ALLEN
LUIS BUENTELLO
MAYRA FLORES
SCOTT MANDEL
ARTURO ESPINOSA
CHARLES ANDREW CROUCH
EVELYN BROOKS
GREG ABBOTT
KENNETH HYDE
MARK V. GOLOBY
NATHANIEL WELCH
PETE "DOC" CHAMBERS
R.F. "BOB" ACHGILL
RONNIE TULLOS
STEPHEN SAMUELSON
DAN PATRICK
ESALA WUESCHNER
PERLA MUÑOZ HOPKINS
TIMOTHY MABRY
AARON REITZ
CHIP ROY
JOAN HUFFMAN
MAYES MIDDLETON
CHRISTI CRADDICK
DON HUFFINES
KELLY HANCOCK
MICHAEL BERLANGA
DAWN BUCKINGHAM
NATE SHEETS
SID MILLER
BO FRENCH
HAWK DUNLAP
JAMES (JIM) MATLOCK
JIM WRIGHT
KATHERINE CULBERT
JIMMY BLACKLOCK
JAMES P. SULLIVAN
KYLE HAWKINS
BRETT BUSBY
ALISON FOX
BRENT COFFEE
LESLI FITZPATRICK
THOMAS SMITH
KEVIN PATRICK YEARY
JENNIFER BALIDO
JOHN MESSINGER
CARRIE MOORE
LJ FRANCIS
VICTORIA HINOJOSA
OSCAR ROSA
JANIE LOPEZ
KRISTIN LUCKEY
LAURA E. CISNEROS
SCOTT BRISTER
SCOTT K. FIELD
APRIL FARRIS
CLARISSA SILVA
FRANK LOZANO
MAURO GARZA
RICARDO (RICK) HERRERA
LUCY JEANNETTE GONZALES
BARBIE LOPEZ
JONATHAN CAMPOS
OSCAR GUERRA
RICARDO (RICK) BALLI
ANDREW INFANTE
JULIAN B. MARTINEZ
RICARDO ALEJANDRO
ESTEBAN STEVE RODRIGUEZ
GILBERT GARCIA JR.
JIM BIRSCHBACH
LORRAINE DE LEON
